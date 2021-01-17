Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта
Президент UFC Дэйна Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу. По ее итогам Уайт анонсировал специальное заявление. Он даже назвал конкретное время, когда объявит решение Хабиба. Сначала объявление Уайта задержалось на время первого боя в новом турнире UFC. Затем Уайт все-таки выступил, но без всякой конкретики.
Уайт рассказал, что разговаривал с Хабибом о возвращении. Тот не видит спортивного стимула, но следит за боями в UFC. Ему понравилось выступление Чарльза Оливейры в бою с Фергюсоном. Через неделю Хабиб прилетит на турнир UFC 257. Там состоится бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В другом ключевом поединке подерутся Майкл Чендлер и Дэн Хукер.
Условие Хабиба: если эти бойцы покажут что-то феноменальное, он рассмотрит возможность по возвращению в UFC. Получается, что Уайт по-прежнему не сказал ничего конкретного. Он и до этого три месяца рассказывал о вере в возвращение Хабиба. Единственная разница: теперь такую гипотетическую возможность ему подтвердил сам Хабиб.
Журналист ESPN Бретт Окамото сначала был заинтригован анонсом от Дэйны. Потом просто ответил пространной цитатой: «Значит, вы говорите, что есть шанс». Ариэль Хельвани сделал отсылку к главным моментам в выступлении Дэйны. Хабиб посмотрит именно два основных боя на UFC 257. Теперь решение зависит только от них.
Хабиб не сказал на публике вообще ничего. Дэйна Уайт забыл о конкретике и пуляет бесконечные отсылки к их разговору. Всему этому радуется только Чарльз Оливейра, который понравился Хабибу. Он написал: «Спасибо, Хабиб. Я тебя уважаю, но чувствую, что готов бросить этот вызов в борьбе за титул. Погнали! Надеюсь увидеть тебя в ближайшее время».
Все остальные просто смеются над Уайтом: «После большого объявления об объявлении он анонсировал новое возможное объявление». Поединок Хабиба с Оливейрой фактически невозможен. Уайт объявлял, что победитель боя Конора и Порье позже получит шанс на титул. Журналист Ариэль Хельвани напоминает: титулом-то по-прежнему владеет Хабиб.