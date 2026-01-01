Дастин Порье

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MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
MMA
Оливейра и Порье подерутся за пояс на турнире UFC 269
#Оливейра – Порье
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
MMA
Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конор – Порье перед UFC 264. Они встретились после взвешивания
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
#UFC 264
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
#UFC 264
MMA
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля
#Конор – Порье
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в детскую благотворительную организацию из города Порье
#Конор Макгрегор
MMA
UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на их конфликт
#UFC
MMA
Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля
#Конор – Порье
MMA
Конор и Порье подерутся в третий раз 10 июля
#Конор – Порье
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
MMA
Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
#UFC 257
MMA
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
#Дастин Порье
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
MMA
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
#Конор – Порье
MMA
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
#Конор – Порье
MMA
Конор проведет еще один бой в 2021 году
#Конор – Порье
MMA
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
#Конор – Порье
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
MMA
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
#Конор – Порье
MMA
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов
#Конор – Порье
MMA
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 257
#Конор – Порье
MMA
РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
#Конор – Порье
MMA
Бой Конор – Порье не будет титульным
#Конор – Порье
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC проанонсировал бой Конора и Порье. Там кадры с подготовкой и цитаты
#Конор – Порье
MMA
Прогнозы на бой Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
Во сколько бой Конор – Порье на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
UFC представил постер реванша Конора и Порье
#Конор Макгрегор
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
MMA
Порье и Макгрегор подерутся в январе на UFC 257
#UFC 257
MMA
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
#Конор Макгрегор
MMA
Конор показал афишу боя с Порье, который пройдет 23 января
#Конор Макгрегор
MMA
«Незначительные неудачи для меня не важны». Хукер показал разбитое лицо после боя с Порье
#Дэн Хукер
MMA
Порье и Хукер попали в больницу после боя на турнире UFC
#Дастин Порье
MMA
Дастин Порье – первый обладатель награды UFC Honors
#UFC
MMA
Хабиб выиграл уже 28 боев. 12 побед подряд в UFC – одна из лучших серий промоушена
#UFC
MMA
Новый бой Хабиба: слова, факты, промо-ролик
#Хабиб Нурмагомедов