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Дастин Порье
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Дастин Порье
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MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
12 декабря 2021, 08:56
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
12 декабря 2021, 08:40
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
09 декабря 2021, 19:11
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:39
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:37
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:35
MMA
Оливейра и Порье подерутся за пояс на турнире UFC 269
#Оливейра – Порье
17 октября 2021, 11:05
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
11 июля 2021, 14:20
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:42
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:32
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
11 июля 2021, 08:19
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
11 июля 2021, 07:30
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
11 июля 2021, 07:27
MMA
Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место
#Конор – Порье
10 июля 2021, 17:49
MMA
Битва взглядов Конор – Порье перед UFC 264. Они встретились после взвешивания
#Конор – Порье
10 июля 2021, 10:22
MMA
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
#UFC 264
09 июля 2021, 20:06
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
#Конор – Порье
09 июля 2021, 09:53
MMA
Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
#UFC 264
04 июля 2021, 11:50
MMA
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:33
MMA
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:17
MMA
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:11
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в детскую благотворительную организацию из города Порье
#Конор Макгрегор
27 апреля 2021, 10:58
MMA
UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на их конфликт
#UFC
14 апреля 2021, 15:44
MMA
Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля
#Конор – Порье
03 апреля 2021, 10:50
MMA
Конор и Порье подерутся в третий раз 10 июля
#Конор – Порье
28 марта 2021, 22:05
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 18:17
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
24 января 2021, 12:26
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
24 января 2021, 11:45
MMA
Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
#UFC 257
24 января 2021, 11:13
MMA
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
#Дастин Порье
24 января 2021, 10:41
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
24 января 2021, 10:17
MMA
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:34
MMA
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:22
MMA
Конор проведет еще один бой в 2021 году
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:07
MMA
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
#Конор – Порье
24 января 2021, 08:57
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
24 января 2021, 08:39
MMA
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
#Конор – Порье
24 января 2021, 08:37
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
#Конор – Порье
23 января 2021, 11:10
MMA
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
#Конор – Порье
22 января 2021, 20:06
MMA
Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов
#Конор – Порье
22 января 2021, 16:21
MMA
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
#Конор – Порье
21 января 2021, 17:55
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 257
#Конор – Порье
21 января 2021, 17:15
MMA
РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
#Конор – Порье
18 января 2021, 17:20
MMA
Бой Конор – Порье не будет титульным
#Конор – Порье
17 января 2021, 00:39
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 16:36
MMA
UFC проанонсировал бой Конора и Порье. Там кадры с подготовкой и цитаты
#Конор – Порье
12 января 2021, 14:30
MMA
Прогнозы на бой Конор – Порье
#Конор – Порье
07 января 2021, 12:41
MMA
Во сколько бой Конор – Порье на UFC 257
#Конор – Порье
07 января 2021, 12:21
MMA
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
#Конор – Порье
07 января 2021, 10:14
MMA
UFC представил постер реванша Конора и Порье
#Конор Макгрегор
24 декабря 2020, 11:16
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
17 декабря 2020, 15:17
MMA
Порье и Макгрегор подерутся в январе на UFC 257
#UFC 257
23 ноября 2020, 20:29
MMA
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
#Конор Макгрегор
10 ноября 2020, 21:32
MMA
Конор показал афишу боя с Порье, который пройдет 23 января
#Конор Макгрегор
16 октября 2020, 00:24
MMA
«Незначительные неудачи для меня не важны». Хукер показал разбитое лицо после боя с Порье
#Дэн Хукер
28 июня 2020, 16:59
MMA
Порье и Хукер попали в больницу после боя на турнире UFC
#Дастин Порье
28 июня 2020, 10:26
MMA
Дастин Порье – первый обладатель награды UFC Honors
#UFC
27 июня 2020, 13:35
MMA
Хабиб выиграл уже 28 боев. 12 побед подряд в UFC – одна из лучших серий промоушена
#UFC
08 сентября 2019, 02:05
MMA
Новый бой Хабиба: слова, факты, промо-ролик
#Хабиб Нурмагомедов
04 июня 2019, 21:51