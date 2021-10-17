Оливейра – Порье
UFC 269
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
Оливейра и Порье подерутся за пояс на турнире UFC 269
4 часа назад
Чарльз Оливейра и Дастин Порье подерутся за титул в легком весе. Бой пройдет в ночь с 11 на 12 декабря на турнире UFC 269. В России турнир будет показан утром 12 декабря.
Чарльз Оливейра – обладатель пояса. Дастин Порье еще раньше был претендентом на пояс, но выбрал продолжение трилогии с Конором Макгрегором.
Оливейра взял чемпионский пояс в мае 2021 года, когда победил Чендлера. Бой Порье станет его первой защитой. Оливейра идет в UFC на серии из девяти побед подряд.
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