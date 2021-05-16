Сколько Оливейра заработал за чемпионский бой на UFC 262. Он получил пояс, которым владел Хабиб

Sportekz расписал данные по гонорарам за бой Оливейры и Чендлера. Гонорар Оливейры складывался так: гарантированные деньги + бонус за победу + спонсорский бонус + бонус за выступление. Sportekz пишет, что Оливейра гарантированно получал только 400 тысяч долларов.

Вместе с бонусом от продаж платных трансляций его общий гонорар вырастет до 875 тысяч долларов . Майкл Чендлер получит 842 тысячи долларов. Перед боем он считался фаворитом, поэтому имел даже большие гарантированные деньги (500 тысяч).

Sporting News косвенно подтверждал данные по деньгам Оливейры. Там высчитано, что Оливейра и Чендлер получат минимум по 500 тысяч долларов за этот бой. Тут же важно учитывать две вещи: официальных данных по деньгам нет и не будет, бойцы тоже не разглашают реальные цифры.