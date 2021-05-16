Сколько Оливейра заработал за чемпионский бой на UFC 262. Он получил пояс, которым владел Хабиб
Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде чемпионского боя на UFC 262. Так Оливейра получил чемпионский пояс UFC в легком весе. Им 1077 дней владел Хабиб Нурмагомедов, который уже завершил карьеру. Оливейра расплакался сразу после объявления о победе. Он шел к этому титулу более десяти лет.
Детские эмоции Оливейры после чемпионства в UFC: бегал, плакал и гладил пояс
Sportekz расписал данные по гонорарам за бой Оливейры и Чендлера. Гонорар Оливейры складывался так: гарантированные деньги + бонус за победу + спонсорский бонус + бонус за выступление. Sportekz пишет, что Оливейра гарантированно получал только 400 тысяч долларов.
Вместе с бонусом от продаж платных трансляций его общий гонорар вырастет до 875 тысяч долларов. Майкл Чендлер получит 842 тысячи долларов. Перед боем он считался фаворитом, поэтому имел даже большие гарантированные деньги (500 тысяч).
Sporting News косвенно подтверждал данные по деньгам Оливейры. Там высчитано, что Оливейра и Чендлер получат минимум по 500 тысяч долларов за этот бой. Тут же важно учитывать две вещи: официальных данных по деньгам нет и не будет, бойцы тоже не разглашают реальные цифры.
Обычно UFC публикует только бонусные деньги за бои. Оливейра официально получил бонус за лучшее выступление вечера. The Sports Daily тоже считал деньги Оливейры за бой с Чендлером – 455 тысяч долларов. Там учитывается бонус от UFC, но не публикуются бонусы от продажи PPV.
The Sports Daily пишет, что общий карьерный заработок Оливейры составляет 3,7 миллиона долларов. Данные этого же сайта: Хабиб Нурмагомедов заработал за карьеру 14,7 миллиона евро. За последний бой в UFC Хабиб получил 6 миллионов долларов – больше, чем Оливейра за все время в UFC.
Чарльз Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Он провел в организации 28 боев. Оливейра проигрывал ключевые поединки, поэтому долго шел к чемпионству в UFC. Джим Миллер, Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй – все они побеждали Оливейру на разных этапах его карьеры.
Оливейра рассказывал: «Каждый из нас продает бои по-разному».
Оливейра нокаутировал Чендлера на UFC 262. Теперь он владеет титулом, который был у Хабиба