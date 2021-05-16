Оливейра – Чендлер
UFC 262
MMA
Оливейра нокаутировал Чендлера на UFC 262. Теперь он владеет титулом, который был у Хабиба
3 часа назад
Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра встречались в главном бою на турнире UFC 262. Чарльз Оливейра победил нокаутом во втором раунде. Он стал чемпионом UFC в легком весе.
Для Чендлера это был второй бой в UFC. Он пришел в промоушен в статусе чемпиона Bellator. Оливейра перед этим боем имел серию из восьми побед подряд.
Хабиб Нурмагомедов 1077 дней владел титулом UFC в легком весе. Он завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи. Статистика Хабиба в MMA – 29 побед и 0 поражений.
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