Фергюсон – Дариуш
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
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#Фергюсон – Дариуш #UFC 262 #UFC #Тони Фергюсон #Бенил Дариуш

Фергюсон проиграл Дариушу на UFC 262. Это его третье поражение подряд

4 часа назад

Тони Фергюсон единогласным решением судей проиграл Бенилу Дариушу в со-главном бою турнира UFC 262. Это поражение стало для него третьим подряд.

Перед этим боем Дариуш уже имел серию из шести побед. Ему 32 года. Общая статистика Дариуша в MMA – 21 победа и четыре поражения.

Фергюсон проиграл Оливейре и Гейджи. Он упал на пятое место в рейтинге легковесов UFC, хотя ранее был одним из претендентов на титул.

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