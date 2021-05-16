Фергюсон – Дариуш
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
Фергюсон проиграл Дариушу на UFC 262. Это его третье поражение подряд
4 часа назад
Тони Фергюсон единогласным решением судей проиграл Бенилу Дариушу в со-главном бою турнира UFC 262. Это поражение стало для него третьим подряд.
Перед этим боем Дариуш уже имел серию из шести побед. Ему 32 года. Общая статистика Дариуша в MMA – 21 победа и четыре поражения.
Фергюсон проиграл Оливейре и Гейджи. Он упал на пятое место в рейтинге легковесов UFC, хотя ранее был одним из претендентов на титул.
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