Фергюсон проиграл Дариушу на UFC 262. Это его третье поражение подряд

Тони Фергюсон единогласным решением судей проиграл Бенилу Дариушу в со-главном бою турнира UFC 262. Это поражение стало для него третьим подряд.

Перед этим боем Дариуш уже имел серию из шести побед. Ему 32 года. Общая статистика Дариуша в MMA – 21 победа и четыре поражения.

Фергюсон проиграл Оливейре и Гейджи. Он упал на пятое место в рейтинге легковесов UFC, хотя ранее был одним из претендентов на титул.