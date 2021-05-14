Тони Фергюсон в шаге от вылета из UFC – хотя год назад был главным конкурентом Хабиба. Как он до этого докатился?
Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова срывался пять раз. Прошлой весной был как раз пятый. К нему Фергюсон подходил с результатом 25-3 в ММА, до этого побив Дональда Серроне в июне 2019-го.
Сейчас Фергюсон готовится к бою на UFC 262 против Бенила Дариуша. Позади – поражения от Гейджи и Оливейры. Следующего соперника не сразу можно найти в топ-10 UFC среди легковесов – он идет там лишь девятым. Причем фаворит у букмекеров именно Дариуш. Но и Фергюсон уже находится на дне топ-пятерки. Времена изменились.
Что же за год стряслось с Фергюсоном?
• Уже упомянутые два поражения. От Гейджи – техническим нокаутом в пятом раунде, от Оливейры – единогласным решением судей по итогам трех.
Чувствительным было поражение от Гейджи – Фергюсон угодил в больницу с переломом орбитальной кости.
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
Следующий бой вообще был грустным – слишком уж доминирующим выглядел Оливейра.
Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
• Отношение Дэйны Уайта. «Показалось, что Тони выглядел медленным», – комментарий Уайта после поражений от Гейджи. В сентябре Фергюсон готовился к UFC 254 и хотел провести поединок против Дастина Порье, но тот отказался.
«Дэйна, заплати ему. Давайте подарим всем хардкорным и обычным фанатам то, что они заслуживают – хороший бой», – призывал Фергюсон, но ничего не вышло. И сам тоже остался без UFC 254.
Через месяц Фергюсон обострил: «Дэйна, ты не любишь мексиканцев? Я не собираюсь называть его расистом, но, Дэйна, тебе не нравятся коричневые люди? Что я тебе сделал? Почему у тебя ко мне отношение как к дерьму?»
Уайт ответил в декабре, когда Фергюсона побил Оливейра: «Возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона. Считаю, что Тони все еще в паре боев от того, чтобы принимать на его счет сумасшедшие решения об увольнении». «Нет, я, черт возьми, не буду уволен», – так отреагировал Фергюсон.
Перед боем Фергюсона против Дариуша Уайт напомнил: «Если он выступит хорошо, то снова вернется в число топ-бойцов дивизиона». Дополнительная интрига к бою.
• Возраст. Фергюсону уже 37. В рейтинге есть несколько 36-летних бойцов, но он – самый возрастной из всех. Хабиб как-то упомянул его возраст – Фергюсон разозлился: ««Ты сможешь говорить, что я стар, когда победишь меня». «Когда я размажу Фергюсона, все будут говорить, что я победил старика», – не унимался Хабиб.
В марте 2020-го Хабиб и Фергюсон готовились к одному из самых главных поединков в истории ММА. Спустя 14 месяцев один завершил карьеру, другой – близок к вылету из UFC. Фергюсон все равно предельно мотивирован: «В 2021 году вы увидите самую большую и злую версию меня». Дариуш это проверит.
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