Тони Фергюсон в шаге от вылета из UFC – хотя год назад был главным конкурентом Хабиба. Как он до этого докатился?

Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова срывался пять раз. Прошлой весной был как раз пятый. К нему Фергюсон подходил с результатом 25-3 в ММА, до этого побив Дональда Серроне в июне 2019-го.

Сейчас Фергюсон готовится к бою на UFC 262 против Бенила Дариуша. Позади – поражения от Гейджи и Оливейры. Следующего соперника не сразу можно найти в топ-10 UFC среди легковесов – он идет там лишь девятым. Причем фаворит у букмекеров именно Дариуш. Но и Фергюсон уже находится на дне топ-пятерки. Времена изменились.

Что же за год стряслось с Фергюсоном?

• Уже упомянутые два поражения. От Гейджи – техническим нокаутом в пятом раунде, от Оливейры – единогласным решением судей по итогам трех.

Чувствительным было поражение от Гейджи – Фергюсон угодил в больницу с переломом орбитальной кости.

Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю

Следующий бой вообще был грустным – слишком уж доминирующим выглядел Оливейра.

Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд

• Отношение Дэйны Уайта. «Показалось, что Тони выглядел медленным», – комментарий Уайта после поражений от Гейджи. В сентябре Фергюсон готовился к UFC 254 и хотел провести поединок против Дастина Порье, но тот отказался.

«Дэйна, заплати ему. Давайте подарим всем хардкорным и обычным фанатам то, что они заслуживают – хороший бой», – призывал Фергюсон, но ничего не вышло. И сам тоже остался без UFC 254.