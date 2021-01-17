Конор – Порье
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Бой Конор – Порье не будет титульным
53 минуты назад
Хабиб Нурмагомедов рассматривает возможность по возвращению в UFC спустя три месяца после завершения карьеры. Это влияет на статус боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Бой Конор – Порье не будет титульным. Это стало понятно после выступления Дэйны Уайта. Журналист Ариэль Хельвани подвел итоги:
- Хабиб еще не вернулся окончательно.
- Он не освободил титул.
- Конор и Порье не подерутся за титул.
- Хабиб посмотрит UFC 257, а потом все для себя решит.
☑️ Конор и Порье выиграли свои последние бои: Макгрегор в январе-2020 победил Дональда Серроне, Порье летом победил Дэна Хукера.
🥊 Макгрегор и Порье дрались друг с другом в 2014 году. Тогда нокаутом выиграл Конор.
🕧 Второй их бой начнется 24 января примерно в 6:00 по московскому времени.
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