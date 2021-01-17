Хабиб Нурмагомедов рассматривает возможность по возвращению в UFC спустя три месяца после завершения карьеры. Это влияет на статус боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Бой Конор – Порье не будет титульным. Это стало понятно после выступления Дэйны Уайта. Журналист Ариэль Хельвани подвел итоги: