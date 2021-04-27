Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в детскую благотворительную организацию из города Порье

TMZ Sport пишет, что Конор пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь детям. Конор отправил эту сумму в организацию Boys & Girls Club of Acadiana. Что о ней известно:

Работает с 1980 года.

Главный офис располагается в Лафайете – в родном городе Дастина Порье. Есть еще несколько офисов по всей стране.

Главная миссия фонда – обеспечение необходимым детей из малообеспеченных семей.

Фонд ежегодно организовывает лагеря для детей, различные спортивные соревнования и другие мероприятия.

В клубе заявили, что деньги Конора профинансируют организацию летнего лагеря-2021.

Пожертвование Конора произошло на фоне его отказа переводить обещанные деньги в благотворительный фонд Порье. Об этом мы писали тут:

Конор обругал Порье из-за пожертвований в его фонд и отменил третий бой. В ссору вклинились Хабиб и Чендлер

Конор и Порье подерутся на UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе. Это будет их третий бой.