Оливейра – Порье
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
час назад
Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут бой за пояс UFC в легком весе. Он состоится на турнире UFC 269. Поединок Оливейра – Порье стартует 12 декабря примерно в 07:00 по Москве.
Котировки букмекеров:
- Победа Оливейры – 2,50
- Ничья – 33
- Победа Порье – 1,55
Дастин Порье идет на серии из трех победных боев. Он дважды победил Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову. Ранее он отказывался от титульного боя для завершения трилогии с Конором.
Чарльз Оливейра никогда не дрался с Хабибом. Он забрал титул, когда вышел на победную серию из девяти боев подряд. В титульном поединке Оливейра победил Чендлера, до этого – Фергюсона.
Оливейра дерется в UFC с 2010 года. Порье выступает в промоушене с 2011-го.
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