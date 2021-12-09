UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года

Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут бой за пояс UFC в легком весе. Он состоится на турнире UFC 269. Поединок Оливейра – Порье стартует 12 декабря примерно в 07:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа Оливейры – 2,50

Ничья – 33

Победа Порье – 1,55

Дастин Порье идет на серии из трех победных боев. Он дважды победил Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову. Ранее он отказывался от титульного боя для завершения трилогии с Конором.

Чарльз Оливейра никогда не дрался с Хабибом. Он забрал титул, когда вышел на победную серию из девяти боев подряд. В титульном поединке Оливейра победил Чендлера, до этого – Фергюсона.

Оливейра дерется в UFC с 2010 года. Порье выступает в промоушене с 2011-го.

Где смотреть бой Оливейра – Порье