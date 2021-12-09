Оливейра – Порье
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
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#Оливейра – Порье #Дастин Порье #Чарльз Оливейра #UFC 269

UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

час назад

Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут чемпионский бой на турнире UFC 269. Это главный поединок в основном карде. Его победитель заберет пояс в легком весе.

РЕН ТВ проведет трансляцию боя в прямом эфире. Показ боев основного карда стартует 12 декабря в 07:00 по московскому времени.

Еще бои турнира UFC 269 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Их покажет и телеканал UFC TV. Он доступен на платформе Wink.

Чарльз Оливейра владеет титулом UFC в легком весе. Дастин Порье – претендент. Оливейра стал первым обладателем пояса с момента, когда Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

Прогноз на бой Оливейра – Порье

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Источник:
Гол
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