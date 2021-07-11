«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора

Дастин Порье победил Конора Макгрегора в бою на UFC 264. Бой завершился после первого раунда, когда Конор сломал ногу.

Хабиб Нурмагомедов – бывший непобедимый чемпион UFC в легком весе. Он отреагировал в твиттере на результат боя.

Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, что ты получишь пояс в конце года».