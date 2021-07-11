Хабиб Нурмагомедов
UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
11 июля, 08:19
Дастин Порье победил Конора Макгрегора в бою на UFC 264. Бой завершился после первого раунда, когда Конор сломал ногу.
Хабиб Нурмагомедов – бывший непобедимый чемпион UFC в легком весе. Он отреагировал в твиттере на результат боя.
Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, что ты получишь пояс в конце года».
Хабиб Нурмагомедов побеждал Дастина Порье и Конора Макгрегора. Он завершил карьеру в UFC на карьерном показателе 29-0.
Конор Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге легковесов.
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