Конор и Порье провели дуэль взглядов перед UFC 257

Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.

Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.

Другой важный поединок на турнире – Майкл Чендлер против Дэна Хукера.

Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC