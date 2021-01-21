Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор – Порье #MMA #UFC #Конор Макгрегор #Дастин Порье #UFC 257

Конор и Порье провели дуэль взглядов перед UFC 257

2 часа назад

Конор Макгрегор и Дастин Порье встретились на пресс-конференции перед UFC 257. Cразу после этого прошла их дуэль взглядов.

Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.

Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.

Другой важный поединок на турнире – Майкл Чендлер против Дэна Хукера.

Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
Программа тренировок Порье перед боем с Конором. Эти упражнения он делает на карантине перед взвешиванием
Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем
Где смотреть бой Конор – Порье
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор – Порье
#MMA
#UFC
#Конор Макгрегор
#Дастин Порье
#UFC 257