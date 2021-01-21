Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор и Порье провели дуэль взглядов перед UFC 257
2 часа назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье встретились на пресс-конференции перед UFC 257. Cразу после этого прошла их дуэль взглядов.
Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.
Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.
Другой важный поединок на турнире – Майкл Чендлер против Дэна Хукера.
Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC
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