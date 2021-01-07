UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье

В проморолике показаны фрагменты из предыдущего боя Макгрегора и Порье. Он прошел в сентябре 2014 года. Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде.

Конор не дрался с января 2020-го, когда за 40 секунд выиграл у Серроне. Порье в июне единогласным решением взял победу в поединке с Хукером.

«Обещаю шедевр», – так Макгрегор в соцсетях анонсировал новый бой с Порье.

Порье и Хукер попали в больницу после боя на турнире UFC