Конор – Порье
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
4 часа назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье подерутся в ночь с 23 на 24 января. Поединок пройдет на турнире UFC 257 в Абу-Даби.
UFC напомнил, что до боя осталось 17 дней.
Превью от русского канала UFC:
В проморолике показаны фрагменты из предыдущего боя Макгрегора и Порье. Он прошел в сентябре 2014 года. Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде.
Конор не дрался с января 2020-го, когда за 40 секунд выиграл у Серроне. Порье в июне единогласным решением взял победу в поединке с Хукером.
«Обещаю шедевр», – так Макгрегор в соцсетях анонсировал новый бой с Порье.
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