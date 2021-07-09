Конор – Порье
UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
09 июля, 09:53
Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут бой на UFC 264. До этого у них было два поединка – каждый победил по разу.
Новый бой Порье и Конора пройдет 11 июля. Он начнется около 6:00 по московскому времени. Это главный бой на турнире.
Перед ним прошла битва взглядов. Во время нее Конор попытался ударить Порье. Так это было:
Они чуть не поругались и перед стартом пресс-конференции:
Дастин Порье занимает первое место в рейтинге бойцов легкого веса, Конор Макгрегор – пятое. Чарльз Оливейра владеет титулом.
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