Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264

Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут бой на UFC 264. До этого у них было два поединка – каждый победил по разу.

Новый бой Порье и Конора пройдет 11 июля. Он начнется около 6:00 по московскому времени. Это главный бой на турнире.

Перед ним прошла битва взглядов. Во время нее Конор попытался ударить Порье. Так это было: