Конор – Порье
UFC 264
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Конор Макгрегор #UFC 264 #Дастин Порье #MMA

Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место

10 июля, 17:49

Дастин Порье и Конор Макгрегор встретятся в главном бою на турнире UFC 264. Он пройдет в Лас-Вегасе.

Порье занимает первое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе. Чарльз Оливейра находится вне общего списка, потому что владеет титулом.

Конор Макгрегор идет на пятом месте, но в случае победы над Порье получит шанс на титульный бой. Об этом говорил президент UFC Дэйна Уайт.

Порье и Конор уже проводили два боя друг с другом. Конор побеждал в 2014 году, Порье – в 2021-м.

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264

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Источник:
Официальный сайт UFC
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