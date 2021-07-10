Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место

Дастин Порье и Конор Макгрегор встретятся в главном бою на турнире UFC 264. Он пройдет в Лас-Вегасе.

Порье занимает первое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе. Чарльз Оливейра находится вне общего списка, потому что владеет титулом.

Конор Макгрегор идет на пятом месте, но в случае победы над Порье получит шанс на титульный бой. Об этом говорил президент UFC Дэйна Уайт.

Порье и Конор уже проводили два боя друг с другом. Конор побеждал в 2014 году, Порье – в 2021-м.

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Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264