Оливейра – Порье
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
час назад
Чарльз Оливейра и Дастин Порье подерутся на турнире UFC 269. Они проведут чемпионский бой в легком весе. Турнир UFC 269 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года.
Старт основного карда запланирован 12 декабря в 06:00 по Москве. Бой Оливейра – Порье заявлен главным на всем турнире. Он начнется после 07:00 по московскому времени.
Оливейра владеет поясом UFC. Он имеет победную серию из девяти боев подряд. Порье выиграл три боя. Дважды подряд он побеждал Конора Макгрегора.
Где смотреть бой Оливейра – Порье
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