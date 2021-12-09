Оливейра – Порье
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
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#Оливейра – Порье #Дастин Порье #Чарльз Оливейра #UFC 269

UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года

час назад

Чарльз Оливейра и Дастин Порье подерутся на турнире UFC 269. Они проведут чемпионский бой в легком весе. Турнир UFC 269 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года.

Старт основного карда запланирован 12 декабря в 06:00 по Москве. Бой Оливейра – Порье заявлен главным на всем турнире. Он начнется после 07:00 по московскому времени.

Оливейра владеет поясом UFC. Он имеет победную серию из девяти боев подряд. Порье выиграл три боя. Дважды подряд он побеждал Конора Макгрегора.

Где смотреть бой Оливейра – Порье

Прогноз на бой Оливейра – Порье

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Источник:
Гол
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