UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье

Турнир UFC 269 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года. В главном бою вечера подерутся Чарльз Оливейра и Дастин Порье.

Победитель этого боя заберет титул UFC в легком весе. Прямо сейчас им владеет Чарльз Оливейра. Ранее обладателем пояса был Хабиб Нурмагомедов.

В этой новости – все бои турнира UFC 269.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Дастин Порье (титульный бой)

Аманда Нуньес – Джулианна Пенья (титульный бой)

Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио

Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт

Раулиан Пэйва – Шон О`Мэлли.

Прелимы

Джош Эмметт – Дэн Иге

Педро Муньоз – Доминик Круз

Августо Сакаи – Тай Туйваса

Джордан Райт – Бруно Силва

Ранние прелимы

Андре Муниз – Эрик Андерс

Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд

Алекс Перес – Мэтт Шнелл

Райан Холл – Дэррик Миннер

Рэнди Коста – Тони Келли

Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра

Где смотреть бой Оливейра – Порье

Прогноз на бой Оливейра – Порье

Во сколько начало боя Оливейра – Порье