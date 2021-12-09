UFC 269
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Дастин Порье
Чарльз Оливейра
Оливейра – Порье
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#UFC 269 #UFC #Дастин Порье #Чарльз Оливейра #Оливейра – Порье

UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье

час назад

Чарльз Оливейра.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Турнир UFC 269 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года. В главном бою вечера подерутся Чарльз Оливейра и Дастин Порье.

Победитель этого боя заберет титул UFC в легком весе. Прямо сейчас им владеет Чарльз Оливейра. Ранее обладателем пояса был Хабиб Нурмагомедов.

В этой новости – все бои турнира UFC 269.

Основной кард

  • Чарльз Оливейра – Дастин Порье (титульный бой)
  • Аманда Нуньес – Джулианна Пенья (титульный бой)
  • Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
  • Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
  • Раулиан Пэйва – Шон О`Мэлли.

Прелимы

  • Джош Эмметт – Дэн Иге
  • Педро Муньоз – Доминик Круз
  • Августо Сакаи – Тай Туйваса
  • Джордан Райт – Бруно Силва

Ранние прелимы

  • Андре Муниз – Эрик Андерс
  • Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
  • Алекс Перес – Мэтт Шнелл
  • Райан Холл – Дэррик Миннер
  • Рэнди Коста – Тони Келли
  • Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра

Где смотреть бой Оливейра – Порье

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Источник:
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