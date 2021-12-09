UFC 269
UFC
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
Оливейра – Порье
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
час назад
Турнир UFC 269 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года. В главном бою вечера подерутся Чарльз Оливейра и Дастин Порье.
Победитель этого боя заберет титул UFC в легком весе. Прямо сейчас им владеет Чарльз Оливейра. Ранее обладателем пояса был Хабиб Нурмагомедов.
В этой новости – все бои турнира UFC 269.
Основной кард
- Чарльз Оливейра – Дастин Порье (титульный бой)
- Аманда Нуньес – Джулианна Пенья (титульный бой)
- Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
- Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
- Раулиан Пэйва – Шон О`Мэлли.
Прелимы
- Джош Эмметт – Дэн Иге
- Педро Муньоз – Доминик Круз
- Августо Сакаи – Тай Туйваса
- Джордан Райт – Бруно Силва
Ранние прелимы
- Андре Муниз – Эрик Андерс
- Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
- Алекс Перес – Мэтт Шнелл
- Райан Холл – Дэррик Миннер
- Рэнди Коста – Тони Келли
- Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра
Где смотреть бой Оливейра – Порье
Прогноз на бой Оливейра – Порье
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