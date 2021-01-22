Конор – Порье
UFC 257
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье #UFC 257

Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов

3 часа назад

Прошла официальная процедура взвешивания для турнира UFC 257.

  • Перед боем с Порье Конор располагается на 13-й позиции в рейтинге UFC – опустился на одну и уступил место Роберту Уиттакеру.
  • Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.
  • Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.
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