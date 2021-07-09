UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
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#UFC 264 #Конор – Порье #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес

09 июля, 20:06

В Лас-Вегасе проходит взвешивание перед турниром UFC 264. Участники главного боя Конор Макгрегор и Дастин Порье показали одинаковый вес – 70,8 килограмма.

Их бой пройдет 11 июля около 06:00 по московскому времени. Конор занимает пятое место в рейтинге бойцов легкого веса, Порье – первое.

Это будет их третий поединок, в предыдущих каждый победил по одному разу.

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