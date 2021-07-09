UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
09 июля, 20:06
В Лас-Вегасе проходит взвешивание перед турниром UFC 264. Участники главного боя Конор Макгрегор и Дастин Порье показали одинаковый вес – 70,8 килограмма.
Их бой пройдет 11 июля около 06:00 по московскому времени. Конор занимает пятое место в рейтинге бойцов легкого веса, Порье – первое.
Это будет их третий поединок, в предыдущих каждый победил по одному разу.
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