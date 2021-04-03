Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля

26 марта – Дэйна Уайт сказал, что третий поединок Конора и Дастина Порье состоится в июле. 28 марта – Порье намекнул, что он пройдет 10 июля.

3 апреля – журналист ESPN Ариэль Хельвани дал конкретику. Конор и Дастин Порье подписали контракт на третий поединок, который пройдет 10 июля на UFC 264. Это будет главное событие ивента.

Результаты предыдущих их встреч: