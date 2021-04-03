Конор – Порье
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля

03 апреля, 10:50

26 марта – Дэйна Уайт сказал, что третий поединок Конора и Дастина Порье состоится в июле. 28 марта – Порье намекнул, что он пройдет 10 июля.

3 апреля – журналист ESPN Ариэль Хельвани дал конкретику. Конор и Дастин Порье подписали контракт на третий поединок, который пройдет 10 июля на UFC 264. Это будет главное событие ивента.

Результаты предыдущих их встреч:

  • UFC 178 – Конор победил нокаутом.
  • UFC 257 – Порье взял реванш, отправив Конора в технический нокаут.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Ариэля Хельвани
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