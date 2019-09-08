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Хабиб Нурмагомедов
Дастин Порье
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#UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Дастин Порье

Хабиб выиграл уже 28 боев. 12 побед подряд в UFC – одна из лучших серий промоушена

08 сентября 2019, 02:05

Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боев 12 пришлись на UFC. Победа над Порье стала для Нурмагомедова 12-й подряд в UFC. По длительности победной серии Хабиб сравнялся с Тони Фергюсоном. Выше только пять бойцов, вне конкуренции остается Андерсон Силва.

Общая раскладка 28 побед в карьере Хабиба теперь такая:

  • Нокаут: 8
  • Сабмишн: 10
  • Судейское решение: 10

Другие результаты основной сетки UFC 242:

  • Пол Фелдер выиграл у Эдсона Барбозы (раздельное решение).
  • Ислам Махачев выиграл у Дави Рамоса (единогласное решение).
  • Кертис Блэйдс нокаутировал Шамиля Абдурахимова.
  • Диего Ферейра выиграл у Майрбека Тайсумова (единогласное решение).
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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Главное по UFC 242
Жаль, что Порье хватило только на 2,5 раунда: выдал мощную серию в голову и почти поймал Хабиба на удушающий
Хабиб и Порье – цари респекта. Провели бой с максимальным уважением
Порье называл этот бой «историей всей своей жизни» – и заплакал перед камерами, проиграв
Первый канал не показал бой Барбозы и Фелдера. Они дрались перед Хабибом
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