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Хабиб Нурмагомедов
Дастин Порье
Хабиб выиграл уже 28 боев. 12 побед подряд в UFC – одна из лучших серий промоушена
08 сентября 2019, 02:05
Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боев 12 пришлись на UFC. Победа над Порье стала для Нурмагомедова 12-й подряд в UFC. По длительности победной серии Хабиб сравнялся с Тони Фергюсоном. Выше только пять бойцов, вне конкуренции остается Андерсон Силва.
Общая раскладка 28 побед в карьере Хабиба теперь такая:
- Нокаут: 8
- Сабмишн: 10
- Судейское решение: 10
Другие результаты основной сетки UFC 242:
- Пол Фелдер выиграл у Эдсона Барбозы (раздельное решение).
- Ислам Махачев выиграл у Дави Рамоса (единогласное решение).
- Кертис Блэйдс нокаутировал Шамиля Абдурахимова.
- Диего Ферейра выиграл у Майрбека Тайсумова (единогласное решение).
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