Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги

Эта победа стала для Дастина Порье второй в противостоянии с Конором Макгрегором. У Конора есть одна – она была еще в 2014 году.

Теперь Порье может получить шанс на титульный бой. Сейчас титулом в легком весе владеет Чарльз Оливейра. Его последним боем был победный поединок с Чендлером.

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