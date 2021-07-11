Конор – Порье
UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 264 #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье

Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги

11 июля, 08:32

Дастин Порье победил Конора Макгрегора на турнире UFC 264. Бой продлился один полный раунд. Судьи остановили бой в перерыве, когда Конор попросил медицинскую помощь. Он сломал ногу.

Все арбитры отдали Порье победу в первом раунде:

Эта победа стала для Дастина Порье второй в противостоянии с Конором Макгрегором. У Конора есть одна – она была еще в 2014 году.

Теперь Порье может получить шанс на титульный бой. Сейчас титулом в легком весе владеет Чарльз Оливейра. Его последним боем был победный поединок с Чендлером.

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Источник:
UFC on BT Sport
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