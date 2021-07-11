Джейк Пол
UFC
UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джейк Пол #Конор – Порье #UFC 264 #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье

Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте

11 июля, 14:20

Так блогер отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на UFC 264. Бой закончился после первого раунда, когда Конор сломал ногу и покинул октагон на носилках.

Джейк Пол предлагал Макгрегору 50 миллионов долларов за бой, теперь написал в твиттере: «Мое новое предложение для Конора Макгрегора – 23 доллара».

Пол обратился к Порье и предложил цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, который лежит в нокауте после боя на UFC 257 и держит в руке бутылку виски: «Хотите, чтобы я отправил вам это? 100 тысяч долларов в подарок от меня. Я думаю, вы это заслужили».

  • 28 августа Джейк Пол проведет поединок в боксе против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, которого готовит Флойд Мейвезер.
  • В апреле Пол нокаутом победил экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена в первом раунде.

Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Джейка Пола
Еще по теме
Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джейк Пол
#Конор – Порье
#UFC 264
#Конор Макгрегор
#UFC
#Дастин Порье