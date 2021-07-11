Джейк Пол
UFC
UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
11 июля, 14:20
Так блогер отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на UFC 264. Бой закончился после первого раунда, когда Конор сломал ногу и покинул октагон на носилках.
Джейк Пол предлагал Макгрегору 50 миллионов долларов за бой, теперь написал в твиттере: «Мое новое предложение для Конора Макгрегора – 23 доллара».
Пол обратился к Порье и предложил цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, который лежит в нокауте после боя на UFC 257 и держит в руке бутылку виски: «Хотите, чтобы я отправил вам это? 100 тысяч долларов в подарок от меня. Я думаю, вы это заслужили».
- 28 августа Джейк Пол проведет поединок в боксе против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, которого готовит Флойд Мейвезер.
- В апреле Пол нокаутом победил экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена в первом раунде.
Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем
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