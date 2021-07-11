Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте

Так блогер отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на UFC 264. Бой закончился после первого раунда, когда Конор сломал ногу и покинул октагон на носилках.

Джейк Пол предлагал Макгрегору 50 миллионов долларов за бой, теперь написал в твиттере: «Мое новое предложение для Конора Макгрегора – 23 доллара».

Пол обратился к Порье и предложил цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, который лежит в нокауте после боя на UFC 257 и держит в руке бутылку виски: «Хотите, чтобы я отправил вам это? 100 тысяч долларов в подарок от меня. Я думаю, вы это заслужили».