Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем 🤖
Блогер Джейк Пол продолжает карьеру в боксе. Мы рассказывали о его победе в карде боя Тайсона и Джонса. Теперь Джейк Пол раскручивает новый поединок. Он подерется с Беном Аскреном на боксерском турнире Triller Fight Club.
Перед боем Джейк Пол удивил необычным видео. Он показал в инстаграме робота, которого назвал своим лучшим другом. The Problem Bot – такое имя Пол придумал роботу. И создал ему страницу в инстаграме, где назвал первым официальным боксерским маскотом.
Понятно, что только Джейк Пол называет его роботом и так продвигает. За ним скрывается обычный человек в костюме.
С такого видео Пол начал раскрутку.
В аккаунте робота есть другие кадры с Полом и без него:
Журналист Ариэль Хельвани показал еще одно видео с участием робота. Вместе с ним Джейк Пол вышел на взвешивание. Этот момент есть в трансляции мероприятия, которую Джейк Пол вел на ютуб-канале.
Бой Джейка Пола и Бена Аскрена – это еще и денежная история. Пол заработает 690 тысяч долларов, Аскрен – 500 тысяч. В карьере Аскрена никогда не было такого высокого гонорара. Пол рассказывал, что в ближайшие пару лет обязательно подерется с Конором Макгрегором.
Еще Джейк Пол говорил о мотивации: «Просто развлекаюсь и специально настраиваю против себя людей из MMA». Против Аскрена он подерется именно по правилам бокса. Сам Аскрен известен нокаутом в UFC из 2019-го. Тогда Хорхе Масвидаль победил его все за пять секунд.