Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем 🤖

Блогер Джейк Пол продолжает карьеру в боксе. Мы рассказывали о его победе в карде боя Тайсона и Джонса. Теперь Джейк Пол раскручивает новый поединок. Он подерется с Беном Аскреном на боксерском турнире Triller Fight Club.

Перед боем Джейк Пол удивил необычным видео. Он показал в инстаграме робота, которого назвал своим лучшим другом. The Problem Bot – такое имя Пол придумал роботу. И создал ему страницу в инстаграме, где назвал первым официальным боксерским маскотом.

Понятно, что только Джейк Пол называет его роботом и так продвигает. За ним скрывается обычный человек в костюме.

С такого видео Пол начал раскрутку.