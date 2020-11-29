Джейк Пол
бокс
Тайсон – Джонс
Майк Тайсон
Рой Джонс
Нэйт Робинсон
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#Джейк Пол #Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс #Нэйт Робинсон

Джейк Пол нокаутировал Нэйта Робинсона перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс

час назад

В разогревочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса сошлись Джейк Пол и Нэйт Робинсон.

Несколько фактов о бое:

  • Робинсон – бывший баскетболист. Он играл за «Нью-Йорк Никс», «Бостон», «Оклахому», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Денвер», «Клипперс» и «Нью-Йорк Орлеан». После 10 лет в НБА он играл в Израиле, на Эквадоре, возвращался на год в США и завершил карьеру в Ливане.
  • Для 36-летнего Робинсона это дебютный бой в профессиональном боксе.
  • Джейк Пол – 23-летний блогер. У него 20,2 млн подписчиков на ютубе.
  • У него уже был один бой в боксе – против блогера AnEsonGib. В этом поединке Пол победил.

Пол отправил Робинсона в нокаут во втором раунде – до этого Робинсон три раза падал в нокдауны.

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