Джейк Пол нокаутировал Нэйта Робинсона перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс

В разогревочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса сошлись Джейк Пол и Нэйт Робинсон.

Несколько фактов о бое:

Робинсон – бывший баскетболист. Он играл за «Нью-Йорк Никс», «Бостон», «Оклахому», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Денвер», «Клипперс» и «Нью-Йорк Орлеан». После 10 лет в НБА он играл в Израиле, на Эквадоре, возвращался на год в США и завершил карьеру в Ливане.

Для 36-летнего Робинсона это дебютный бой в профессиональном боксе.

Джейк Пол – 23-летний блогер. У него 20,2 млн подписчиков на ютубе.

У него уже был один бой в боксе – против блогера AnEsonGib. В этом поединке Пол победил.

Пол отправил Робинсона в нокаут во втором раунде – до этого Робинсон три раза падал в нокдауны.