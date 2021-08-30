Джейк Пол
UFC
Тайрон Вудли
Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке
13 минут назад
В Кливленде прошло боксерское шоу. Главным событием стал бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.
Пол победил раздельным решением судей. Это его четвертый бой и четвертая победа в боксерской карьере. До этого все бои заканчивались нокаутом. Последняя победа – над бывшим бойцом UFC Беном Аскреном.
После боя Вудли попросил о реванше. Условие Пола – набить тату «Я люблю Джейка Пола». Вудли согласился.
Полу 24 года. Он ведет блог на ютубе – на него подписано более 20 миллионов человек.
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