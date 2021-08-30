Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке

В Кливленде прошло боксерское шоу. Главным событием стал бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Пол победил раздельным решением судей. Это его четвертый бой и четвертая победа в боксерской карьере. До этого все бои заканчивались нокаутом. Последняя победа – над бывшим бойцом UFC Беном Аскреном.

После боя Вудли попросил о реванше. Условие Пола – набить тату «Я люблю Джейка Пола». Вудли согласился.

Полу 24 года. Он ведет блог на ютубе – на него подписано более 20 миллионов человек.