Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на UFC 264 и отдал трилогию (1:2), которая идет с 2014 года. Дэйна Уайт обещал Порье титульный бой, но не исключил продолжения серии с Конором, когда тот выздоровеет. У него подозрение на перелом большеберцовой кости и операция.
В 2021 году Конор провел два боя – оба закончились техническими нокаутами, победами Порье и убитыми ногами. Зимой Конор хромал с костылями на правую ногу, теперь – сломал левую ногу и уехал на носилках.
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
Порье возглавляет рейтинг легковесов, Конор занимает пятое место. Поражение от Порье – четвертое за карьеру Конора в UFC. Порье говорил, что в их третьем бою Конору важными будут статус и возвращение на топ-уровень: «Он выйдет драться не ради денег, а ради гордости и уважения. Ему надо доказать, что он все еще важная часть легкого дивизиона».
Все поражения Конора в UFC случились за семь последних боев. С 2016 года он побеждал три раза. Если бы Конор победил Порье, то получил бы бой за пояс чемпиона в легком весе.
Кого побеждал Конор за семь последних боев:
✅ Последняя победа – в январе-2020 против ветерана Дональда Серроне. Бой закончился через 40 секунд: плечом разбил Серроне нос, пробил хайкик в челюсть и добил у сетки. Это его первый выход за полтора года после поражения от Хабиба Нурмагомедова.
✅ В 2016 году победил Эдди Альвареса и взял пояс в легком весе. После этого пропал на два года и лишился титула.
✅ За несколько месяцев до победы над Альваресом взял реванш у Нейта Диаса в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов, а Конор победил решением большинства судей.
Кому проигрывал:
❌ Июль-2021. Второе поражение от Дастина Порье. Бой закончился после первого раунда техническим нокаутом. Разбор:
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
❌ Январь-2021. Порье отбил ногу Конора лоукиками, уронил и добил у сетки. Так взял реванш за поражение из 2014 года. Хронология:
Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде
❌ Октябрь-2018. Спустя два года после победы над Альваресом вернулся и отдал пояс в легком весе Хабибу Нурмагомедову, который провел болевой в четвертом раунде.
❌ Март-2016. Дебютировал в полусреднем весе, где проиграл Нейту Диасу после удушающего.
Бои Конора – самые прибыльные для UFC
Конор любит деньги и много зарабатывает. Он говорил, что к 35-летию станет миллиардером (14 июля ему исполнится 33 года).
Например, издание South China Morning Post назвало Макгрегора самым богатым бойцом в истории ММА – у него 400 млн долларов. На втором месте – Хабиб, у которого в 10 раз меньше (40 млн). Forbes поставил Конора на первое место по доходам за 2020 год среди всех спортсменов.
За проигранный бой с Порье он получит около 10 миллионов долларов – в три раза больше, чем победитель. Бои Конора выгодны UFC, потому что бьют рекорды по продажам PPV в США:
- Конор – Хабиб (2,4 млн проданных PPV).
- Третий бой Конор – Порье (от 1,7 до 1,8 млн проданных PPV – это цифры журналиста Кевина Айоле, которые ему подтвердил Уайт).
- Реванш Конор – Нейт Диас (1,65 млн проданных PPV).
Конор три раза объявлял о завершении карьеры, но возвращался. Уайт комментировал последний уход в 2020 году: «Эти ребята хотят отсидеться и уйти на пенсию. Если это то, что сейчас чувствуют Макгрегор, Джонс и Масвидаль, то я это понимаю».