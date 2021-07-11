Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на UFC 264 и отдал трилогию (1:2), которая идет с 2014 года. Дэйна Уайт обещал Порье титульный бой, но не исключил продолжения серии с Конором, когда тот выздоровеет. У него подозрение на перелом большеберцовой кости и операция.

В 2021 году Конор провел два боя – оба закончились техническими нокаутами, победами Порье и убитыми ногами. Зимой Конор хромал с костылями на правую ногу, теперь – сломал левую ногу и уехал на носилках.

Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях