Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов

Ранее прошла официальная процедура взвешивания для турнира UFC 257. Вес Конора Макгрегора – 70,3 кг, Дастина Порье – на 0,4 кг больше.

Перед боем с Порье Конор располагается на 13-й позиции в рейтинге UFC – опустился на одну и уступил место Роберту Уиттакеру.

Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.

Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.