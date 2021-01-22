Конор – Порье
UFC 257
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
3 часа назад
Как дружелюбно все прошло:
Ранее прошла официальная процедура взвешивания для турнира UFC 257. Вес Конора Макгрегора – 70,3 кг, Дастина Порье – на 0,4 кг больше.
- Перед боем с Порье Конор располагается на 13-й позиции в рейтинге UFC – опустился на одну и уступил место Роберту Уиттакеру.
- Для Конора и Порье это будет второй бой на турнирах UFC. В 2014 году Конор досрочно выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.
- Бой Конора и Порье заявлен главным на UFC 257. Он пройдет 24 января и начнется примерно в 06:00 по московскому времени.
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