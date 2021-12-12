Аманда Нуньес
UFC
UFC 269
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аманда Нуньес #UFC #UFC 269

Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC . Это ее 10-й титульный бой подряд

13 минут назад

Бой между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей на UFC 269 завершился во втором раунде сабмишном. Пенья стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.

Пенья выиграла 10-й бой в UFC. Она выступает в промоушене с 2013 года и дважды проигрывала – Жермейн де Рандами и Валентине Шевченко.

  • Нуньес выступает в UFC с 2013 года, где выиграла 14 боев из 16. Единственное поражение было в 2014 году от Кэт Зингано.
  • В 2016 году Нуньес победила Мишу Тейт и завоевала титул чемпионки UFC в легчайшем весе. После этого она провела восемь успешных защит подряд, но в девятой потеряла титул.
  • Нуньес – экс-обладатель второй самой длинной победной серии в титульных боях среди действующих спортсменов. Лидер – Джон Джонс (14).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»
«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аманда Нуньес
#UFC
#UFC 269