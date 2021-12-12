Аманда Нуньес
UFC
UFC 269
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC . Это ее 10-й титульный бой подряд
13 минут назад
Бой между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей на UFC 269 завершился во втором раунде сабмишном. Пенья стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.
Пенья выиграла 10-й бой в UFC. Она выступает в промоушене с 2013 года и дважды проигрывала – Жермейн де Рандами и Валентине Шевченко.
- Нуньес выступает в UFC с 2013 года, где выиграла 14 боев из 16. Единственное поражение было в 2014 году от Кэт Зингано.
- В 2016 году Нуньес победила Мишу Тейт и завоевала титул чемпионки UFC в легчайшем весе. После этого она провела восемь успешных защит подряд, но в девятой потеряла титул.
- Нуньес – экс-обладатель второй самой длинной победной серии в титульных боях среди действующих спортсменов. Лидер – Джон Джонс (14).
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