Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC . Это ее 10-й титульный бой подряд

Бой между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей на UFC 269 завершился во втором раунде сабмишном. Пенья стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.

Пенья выиграла 10-й бой в UFC. Она выступает в промоушене с 2013 года и дважды проигрывала – Жермейн де Рандами и Валентине Шевченко.