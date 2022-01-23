Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось

Что за вопрос с контрактом?

💬 «Контракт с UFC и бокс? Бокс всегда у меня в кармане. Это то, чем я должен заняться ближе к концу карьеры в UFC. Не похоже, чтобы я провел здесь [в UFC] целую жизнь».

Ситуация с контрактом Нганну активно форсилась перед его поединком с Ганом. На вопрос об этом уже отвечал Дэйна Уайт:

«За последние несколько лет нас с Франсисом связывают много историй. Я случайно встретился с ним несколько недель назад. Мы поужинали и хорошо поговорили. Это было забавно, потому что нам нужен был этот разговор. Вселенная сделала все, чтобы это произошло. Его новый контракт? Посмотрим, как все произойдет. Я виню не Франсиса, а не очень умных людей рядом с ним».

Почему Нганну собирается уходить из UFC? Все дело в деньгах. Перед боем с Ганом Нганну рассказывал, что занимает деньги на тренировочные сборы. Полная цитата бойца выглядит так:

«Бои в MMA сложнее, чем в боксе. Чувствую, что там мне не придется занимать деньги на тренировочный сбор. Однажды я пойду в бокс за деньгами. Обязательно туда пойду. Не бросаю вызов системе, но пользуюсь своим правом».

Нганну говорил, что больше не собирается драться в UFC за 500-600 тысяч, и критиковал за это публично Уайта. Его гонорар за поединок с Ганом составляет не менее 750 тысяч долларов, что, возможно, тоже его не особо устраивает. Но уйти просто так из UFC не получится – во много благодаря пункту о продлении в самом контракте.