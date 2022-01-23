Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
На UFC 270 главным событием вечера был титульный бой Франсиса Нганну и Сирила Гана. Поединок продлился 5 раундов и завершился победой Нганну единогласным решением судей: 48-47, 48-47, 49-46.
Для Гана, подошедшего к этому поединку на серии 10-0, поражение стало первым в карьере. Для Нганну эта победа стала защитой титула чемпиона UFC в тяжелом весе. В интервью после боя он выделил особенно две вещи – ситуацию с контрактом и травму, из-за которой поединок чуть не отменился.
Что за вопрос с контрактом?
💬 «Контракт с UFC и бокс? Бокс всегда у меня в кармане. Это то, чем я должен заняться ближе к концу карьеры в UFC. Не похоже, чтобы я провел здесь [в UFC] целую жизнь».
Ситуация с контрактом Нганну активно форсилась перед его поединком с Ганом. На вопрос об этом уже отвечал Дэйна Уайт:
«За последние несколько лет нас с Франсисом связывают много историй. Я случайно встретился с ним несколько недель назад. Мы поужинали и хорошо поговорили. Это было забавно, потому что нам нужен был этот разговор. Вселенная сделала все, чтобы это произошло. Его новый контракт? Посмотрим, как все произойдет. Я виню не Франсиса, а не очень умных людей рядом с ним».
Почему Нганну собирается уходить из UFC? Все дело в деньгах. Перед боем с Ганом Нганну рассказывал, что занимает деньги на тренировочные сборы. Полная цитата бойца выглядит так:
«Бои в MMA сложнее, чем в боксе. Чувствую, что там мне не придется занимать деньги на тренировочный сбор. Однажды я пойду в бокс за деньгами. Обязательно туда пойду. Не бросаю вызов системе, но пользуюсь своим правом».
Нганну говорил, что больше не собирается драться в UFC за 500-600 тысяч, и критиковал за это публично Уайта. Его гонорар за поединок с Ганом составляет не менее 750 тысяч долларов, что, возможно, тоже его не особо устраивает. Но уйти просто так из UFC не получится – во много благодаря пункту о продлении в самом контракте.
В 2018 году началось соглашение Франсиса Нганну с UFC на 8 боев. В поединке с Сирилом Ганом он защитил титул чемпиона в тяжелом весе. И теперь у UFC есть право автоматического продления контракта с ним (так как он действующий чемпион) либо на год, либо на три боя. Но Нганну сам говорил, что необязательно соблюдать этот пункт:
«По контракту это [бой с Ганом] означает, что я провел восемь боев, которые были в моем контракте. Пункт о продлении люди просто не понимают. Он необязателен. В нем говорится: если вы чемпион, то ваше соглашение продлевается либо на год, либо на три боя. Поэтому я и утверждаю, что это необязательно».
Формально то самое соглашение с UFC на 8 поединков Нганну подписал в декабре 2017 года. Оно завершилось, но из-за титула продлилось. Поэтому у него есть два варианта. Первый – отсидеть до следующего декабря, не выходя ни на один поединок. Второй – подраться с кем-нибудь, но тогда в сумме нужно провести три боя.
Возможно, Нганну выберет первый вариант. И это опять же связано с тезисом про бокс. Он сам говорил, что хочет уйти в бокс, чтобы: а) Подраться с Тайсоном Фьюри и другими топовыми боксерами; б) Срубить на этом больше денег. Ключевая фраза в том заявлении: «Надеюсь, UFC поможет мне. Ведь однажды мы говорили об этом переходе с Дэйной Уайтом, и он согласился помочь».
Что за травма?
💬 «Это был очень тяжелый тренировочный лагерь. Очень тяжелые 10 месяцев. Много дерьма. Три недели назад я повредил колено. Полностью порвал MCL, повредил ACL. Были и другие проблемы. Я хотел отменить этот бой, но я не мог представить себе, что отступлю от него. Для меня это был момент для заявления. Я собирался напомнить людям, что я чемпион».
MCL – медиальная коллатеральная связка. Обычно причиной разрыва считается прямой удар по внешней части колена. ACL — это передняя крестообразная связка. Компания Speciality Orthopaedics (американская ортопедическая компания, оказывающая помощь спортсменам после тяжелых травм) пишет, что обычно повреждения этих связок требуют хирургического вмешательства. Но иногда можно обойтись консервативным лечением: отдых, процедуры со льдом, физиотерапия и укрепляющие упражнения.
Хотя тренер Нганну Эрик Никсик говорил: «У Франсиса были определенные проблемы во время подготовки. Но он в шикарной форме, его ничего не беспокоит. Никогда не видел его таким опасным».