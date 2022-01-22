Сколько Нганну заработает за бой с Ганом на UFC 270

Франсис Нганну и Сирил Ган проведут бой на UFC 270. Это титульный поединок в тяжелом весе. Ган идет на серии из десяти побед подряд. В профессиональном MMA он никому не проигрывал, а в июне 2021 года единогласным решением даже побеждал Александра Волкова. Карьерная статистика Нганну – 16 побед и три поражения. Он выиграл пять последних боев в UFC.

На турнире UFC 260 Франсис Нганну победил в реванше Стипе Миочича. Тот бой проходил в марте 2021 года. Потом Нганну не дрался почти десять месяцев. За это время появились слухи об уходе Нганну из UFC. Бой против Гана – последний по его контракту с промоушеном. В UFC Франсис Нганну выступает с декабря 2015 года, Сирил Ган – с августа 2019-го.

Гонорар Нганну за бой с Ганом составляет не менее 750 тысяч долларов. Это его гарантированная выплата от UFC. Есть и другая информация: 500 тысяч (оклад) + 42 тысячи (спонсорская выплата). Общий заработок оценивается примерно в 850 тысяч долларов. К ней добавятся продажи PPV – эти деньги каждый боец получает уже после турнира. Они рассчитываются отдельно.