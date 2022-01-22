Сколько Нганну заработает за бой с Ганом на UFC 270
Франсис Нганну и Сирил Ган проведут бой на UFC 270. Это титульный поединок в тяжелом весе. Ган идет на серии из десяти побед подряд. В профессиональном MMA он никому не проигрывал, а в июне 2021 года единогласным решением даже побеждал Александра Волкова. Карьерная статистика Нганну – 16 побед и три поражения. Он выиграл пять последних боев в UFC.
На турнире UFC 260 Франсис Нганну победил в реванше Стипе Миочича. Тот бой проходил в марте 2021 года. Потом Нганну не дрался почти десять месяцев. За это время появились слухи об уходе Нганну из UFC. Бой против Гана – последний по его контракту с промоушеном. В UFC Франсис Нганну выступает с декабря 2015 года, Сирил Ган – с августа 2019-го.
Гонорар Нганну за бой с Ганом составляет не менее 750 тысяч долларов. Это его гарантированная выплата от UFC. Есть и другая информация: 500 тысяч (оклад) + 42 тысячи (спонсорская выплата). Общий заработок оценивается примерно в 850 тысяч долларов. К ней добавятся продажи PPV – эти деньги каждый боец получает уже после турнира. Они рассчитываются отдельно.
Sporting News пишет о деньгах Нганну на основе его предыдущего заработка. Доходы за поединок против Миочича оценивались почти в 600 тысяч долларов. Такая сумма складывается по схеме: зарплата, бонус за победу, бонусы от UFC, спонсорские выплаты. В ней не учитываются налоги и проценты от PPV. Цифра по трансляциям не раскрывается даже по инсайдам.
Нганну имеет партнерство с платежным сервисом Cash App. Это первый боец MMA c подобным контрактом. Перед новым турниром Нганну договорился с UFC: половину гонорара ему разрешено получить через биткоины в Cash App. Сам Нганну называет биткоин денежным будущим. Бой с Ганом – главный поединок по значению и денежному заработку в карьере Нганну.
Он уже официально анонсировал раздачу 300 тысяч долларов в биткоинах среди фанатов. Это часть партнерства Нганну и Cash App. Перед боем с Ганом от Нганну появился анонс, где он рассказывал об уникальной заготовке. Там же он жаловался на короткие бои: только в одном из пяти последних поединков Нганну доходил до второго раунда. Остальные завершал в первом.
В будущем Нганну настраивается на переход в бокс: «Бои в MMA сложнее, чем в боксе. Чувствую, что там мне не придется занимать деньги на тренировочный сбор. Однажды я пойду в бокс за деньгами. Обязательно туда пойду. Не бросаю вызов в системе, но пользуюсь своим правом». Нганну объяснял, что в последние два года занимал деньги. Он не чувствует себя защищенным.
Нганну хочет уйти из UFC именно из-за маленькой зарплаты. Он публично критиковал Дэйну Уайта за оклады бойцов. ESPN публиковал слова Нганну: «Я больше не буду драться за 500-600 тысяч евро. На бой с Ганом согласился по личным причинам». Там Нганну напоминал, что они тренировались в одном лагере. Раскрутка боя строилась на результатах их спаррингов.