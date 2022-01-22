Нганну – Ган
UFC
Франсис Нганну
Сирил Ган
UFC 270
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
22 января, 11:07
Франсис Нганну и Сирил Ган проведут титульный бой в тяжелом весе. Это главный поединок турнира UFC 270. До этого Морено и Фигередо поборются за титул в наилегчайшем весе.
Бой Нганну – Ган начнется 23 января примерно в 08:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» проведут прямую трансляцию. Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
Альтернативный вариант просмотра – платформа UFC Fight Pass.
Поединок против Гана может стать для Нганну последним в UFC. У него завершается контракт с промоушеном. Нганну отказывается от продления из-за денег.
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