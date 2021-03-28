Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство

Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил

Нганну выступает в UFC с 2015 года. Туда он пришел со статистикой 5:1: дважды побеждал нокаутами, еще трижды – болевым или удушающим. В UFC Нганну провел 13 боев, ни разу не падал в нокаут и проиграл только Деррику Льюису и Стипе Миочичу (оба поражения – раздельным решением судей).

Если Нганну побеждает, то делает это досрочно. Так было во всех 11-ти победных боях в UFC. Пять последних прошли максимально быстро: Нганну провел в октагоне всего 8,5 минут. Его нокаут-силу отмечал Джон Джонс, который хочет подраться с ним в тяжелом весе: «Франсис Нганну опасен, и у него есть шанс нокаутировать меня. Давайте скажем это вслух».