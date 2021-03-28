Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
Франсис Нганну в бое-реванше победил Стипе Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Таким нокаутом во втором раунде Нганну забрал пояс:
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
Нганну выступает в UFC с 2015 года. Туда он пришел со статистикой 5:1: дважды побеждал нокаутами, еще трижды – болевым или удушающим. В UFC Нганну провел 13 боев, ни разу не падал в нокаут и проиграл только Деррику Льюису и Стипе Миочичу (оба поражения – раздельным решением судей).
Если Нганну побеждает, то делает это досрочно. Так было во всех 11-ти победных боях в UFC. Пять последних прошли максимально быстро: Нганну провел в октагоне всего 8,5 минут. Его нокаут-силу отмечал Джон Джонс, который хочет подраться с ним в тяжелом весе: «Франсис Нганну опасен, и у него есть шанс нокаутировать меня. Давайте скажем это вслух».
Только раз Нганну победил сабмишеном – применил кимуру против Энтони Хэмилтона. Остальные 10 побед принесли удары. UFC дает статистику: за карьеру Нганну нанес 150 акцентированных ударов – 119 (79%) пришли в головы соперников. Так же было с Миочичем, который пропустил 28 раз.
Нганну – это гигантская сила и размашистые удары. Например, он поднимал на руки Шакила О’Нила, который весит около 150 килограммов. «Это первый раз, когда кто-то поднял меня на руки», – сказал О’Нил.
Размах рук Нганну – 211 сантиметров. Боксерскую технику он отрабатывал с Майком Тайсоном. В UFC Performance Institute [место подготовки бойцов ММА] Нганну тестировал силу удара и выбил мощь в 1,3 тонны.
• Дэйна Уайт перед первым боем Нганну и Миочича рассказывал про это: «Это обладатель мирового рекорда в силе удара рукой. Его удар эквивалентен 96 лошадиным силам, что равносильно попаданию под Ford Escort на его максимальной скорости. И бьет он сильнее, чем 12-фунтовая кувалда [5,5 килограммов], ударяющая сверху».
• Боец Bellator Валентин Молдавский выделял силу удара Нганну: «Может, Нганну совершенно не техничен для бокса, но у него такая сила удара, которой, на мой взгляд, не обладает ни один боксер».
• Тренер Фернан Лопес говорил про мощные локти: «Никогда в жизни не встречал такого мощного удара локтем, когда работаем на лапах. Реально боюсь, что будут проблемы, если Франсис попадет локтем. Может случиться убийство. Этот удар очень тяжелый и мощный».
Посмотрите, как Нганну разбирается с соперниками: