Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме

Про свой вес Нганну говорит с юмором:

«Друзья часто подкалывают меня: «Посмотрите, какой жирный кусок мяса перед нами». Ага. Сейчас же. Я недавно смотрел: в моем теле процент жира значительно ниже нормы. Я много занимаюсь, я провожу в зале больше половины своей жизни. Просто я высокий – поэтому всем кажется, что я толстяк. Это не так».