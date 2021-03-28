Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
Спустя 3 года Франсис Нганну взял реванш у Стипе Миочича. В 2018-м Миочич победил решением судей. Сейчас на UFC 260 Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде.
Нганну – новый чемпион UFC в тяжелом весе. Он получил пояс, и тот оказался в обтяжку. Посмотрите на этого здоровяка с наградой.
Рост Нганну – 1,93 метра. Вес – 119 кг. После победы эта туша повисла на своем тренере (который стоял на тумбе ради таких обнимашек).
К двум поединкам против Миочича Нганну подходил в одном и том же весе. Но мышечный каркас его тела слегка поменялся. Снимок слева – это 2021-й; снимок справа – 2018-й. И да, он тяжелее Миочича почти на 14 кг.
Про свой вес Нганну говорит с юмором:
«Друзья часто подкалывают меня: «Посмотрите, какой жирный кусок мяса перед нами». Ага. Сейчас же. Я недавно смотрел: в моем теле процент жира значительно ниже нормы. Я много занимаюсь, я провожу в зале больше половины своей жизни. Просто я высокий – поэтому всем кажется, что я толстяк. Это не так».