Франсис Нганну

Дата рождения
5 сентября 1986 г.
Факт
Обладатель рекорда на автомате, измеряющем силу удара в научном центре UFC, с ударом в 1,3 тонны
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MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
MMA
Сколько Нганну заработал за бой с Миочичем
#Франсис Нганну
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Материалы
Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну
Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
#Франсис Нганну
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
#Франсис Нганну
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