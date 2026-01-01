Франсис Нганну

Дата рождения
5 сентября 1986 г.
Факт
Обладатель рекорда на автомате, измеряющем силу удара в научном центре UFC, с ударом в 1,3 тонны
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MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
MMA
Сколько Нганну заработал за бой с Миочичем
#Франсис Нганну
MMA
Нганну выиграл пять последних боев из пяти и провел в октагоне 8,5 минут
#Франсис Нганну
MMA
Нганну взял реванш у Стипе Миочича
#Франсис Нганну
MMA
Во сколько начнется реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
#UFC 260
MMA
Где смотреть реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
#UFC 260
MMA
Прогноз на реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
#UFC 260
MMA
Нганну вырубил Розенструйка за 18 секунд
#Франсис Нганну