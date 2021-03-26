UFC 260
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Стипе Миочич
Франсис Нганну
Во сколько начнется реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
2 часа назад
Стипе Миочич проведет поединок с Франсисом Нганну на турнире UFC 260. Он состоится в ночь с 27 на 28 марта.
Это главный бой турнира. Он начнется не ранее 6:15 по московскому времени.
- Миочич и Нганну уже встречались в январе 2018 года на UFC 220. Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе и победил Нганну единогласным решением судей, для которого то поражение стало первым в UFC.
- Статистика побед-поражений Миочича – 20-3, Нганну – 15-3.
Где смотреть реванш Миочич – Нганну
Прогноз на реванш Миочич – Нганну
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