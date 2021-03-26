Во сколько начнется реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта

Стипе Миочич проведет поединок с Франсисом Нганну на турнире UFC 260. Он состоится в ночь с 27 на 28 марта.

Это главный бой турнира. Он начнется не ранее 6:15 по московскому времени.

Миочич и Нганну уже встречались в январе 2018 года на UFC 220. Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе и победил Нганну единогласным решением судей, для которого то поражение стало первым в UFC.

Статистика побед-поражений Миочича – 20-3, Нганну – 15-3.

Где смотреть реванш Миочич – Нганну

Прогноз на реванш Миочич – Нганну