UFC 260
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Стипе Миочич
Франсис Нганну
Где смотреть реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
2 часа назад
Стипе Миочич и Франсис Нганну проведут поединок на турнире UFC 260, который состоится в ночь с 27 на 28 марта. Ожидается, что бой будет проведен не раньше 6:15 по московскому времени.
Турнир состоится на Apex Arena в Лас-Вегасе. Смотреть турнир можно впрямую:
- На платформе UFC Fight Pass.
- На канале UFC ТВ.
- На видеосервисах Wink и more.tv.
Миочич и Нганну уже дрались в январе 2018 года на UFC 220. Миочич тогда защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Нганну единогласным решением судей. Для Нганну то поражение стало первым в UFC.
Статистика побед-поражений Миочича – 20-3, Нганну – 15-3.
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