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Стипе Миочич
Франсис Нганну
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#UFC 260 #UFC #MMA #Стипе Миочич #Франсис Нганну

Где смотреть реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта

2 часа назад

Стипе Миочич и Франсис Нганну проведут поединок на турнире UFC 260, который состоится в ночь с 27 на 28 марта. Ожидается, что бой будет проведен не раньше 6:15 по московскому времени.

Турнир состоится на Apex Arena в Лас-Вегасе. Смотреть турнир можно впрямую:

  • На платформе UFC Fight Pass.
  • На канале UFC ТВ.
  • На видеосервисах Wink и more.tv.

Миочич и Нганну уже дрались в январе 2018 года на UFC 220. Миочич тогда защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Нганну единогласным решением судей. Для Нганну то поражение стало первым в UFC.

Статистика побед-поражений Миочича – 20-3, Нганну – 15-3.

Прогноз на реванш Миочич – Нганну

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