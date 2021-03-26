Где смотреть реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта

Стипе Миочич и Франсис Нганну проведут поединок на турнире UFC 260, который состоится в ночь с 27 на 28 марта. Ожидается, что бой будет проведен не раньше 6:15 по московскому времени.

Турнир состоится на Apex Arena в Лас-Вегасе. Смотреть турнир можно впрямую:

На платформе UFC Fight Pass.

На канале UFC ТВ.

На видеосервисах Wink и more.tv.

Миочич и Нганну уже дрались в январе 2018 года на UFC 220. Миочич тогда защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Нганну единогласным решением судей. Для Нганну то поражение стало первым в UFC.

Статистика побед-поражений Миочича – 20-3, Нганну – 15-3.

Прогноз на реванш Миочич – Нганну