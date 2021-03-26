Прогноз на реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта

Поединок Стипе Миочича и Франсиса Нганну на турнире UFC 260 запланирован на ночь с 27 на 28 марта. Ранее бойцы уже встречались – на UFC 220 единогласным решением судей победил Миочич.

Прогноз и котировки букмекеров:

Победа Миочича – 2,06.

Победа Нганну – 1,78.

Миочич уверен в успехе: «Меня не волнует, будет ли это нокаут, подчинение или решение — я поднимаю руку. Это все, что я собираюсь сделать. Моя рука будет поднята, а пояс останется на талии. Ничего не изменится».

Где смотреть реванш Миочич – Нганну

Во сколько начнется реванш Миочич – Нганну