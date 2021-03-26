UFC 260
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Стипе Миочич
Франсис Нганну
Прогноз на реванш Миочич – Нганну в ночь с 27 на 28 марта
2 часа назад
Поединок Стипе Миочича и Франсиса Нганну на турнире UFC 260 запланирован на ночь с 27 на 28 марта. Ранее бойцы уже встречались – на UFC 220 единогласным решением судей победил Миочич.
Прогноз и котировки букмекеров:
- Победа Миочича – 2,06.
- Победа Нганну – 1,78.
Миочич уверен в успехе: «Меня не волнует, будет ли это нокаут, подчинение или решение — я поднимаю руку. Это все, что я собираюсь сделать. Моя рука будет поднята, а пояс останется на талии. Ничего не изменится».
Где смотреть реванш Миочич – Нганну
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