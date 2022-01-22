Нганну – Ган
UFC
Франсис Нганну
Сирил Ган
UFC 270
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#Нганну – Ган #UFC #Франсис Нганну #Сирил Ган #UFC 270

UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года

22 января, 11:14

Франсис Нганну и Сирил Ган подерутся в главном бою на турнире UFC 270. Старт поединка запланирован на 23 января. Он начнется примерно в 08:00 по Москве.

За карьеру в MMA Франсис Нганну выиграл 16 боев и трижды проиграл. Статистика Гана – 10:0. Семь побед он провел в UFC, где уже дошел до временного титула в тяжелом весе.

Официальным поясом пока владеет Нганну. Он взял титул в поединке с Миочичем. Нганну не проигрывает в UFC с июля 2018 года.

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Источник:
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