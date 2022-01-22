Нганну – Ган
UFC
Франсис Нганну
Сирил Ган
UFC 270
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#Нганну – Ган #UFC #Франсис Нганну #Сирил Ган #UFC 270

UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года

22 января, 11:10

Франсис Нганну и Сирил Ган проведут бой за титул в тяжелом весе на турнире UFC 270. Сейчас официальным поясом владеет Нганну, Ган – обладатель временного.

Котировки букмекеров:

  • Победа Нганну – 2,25
  • Победа Гана – 1,64

Сирил Ган не проиграл ни одного боя за карьеру. Ему 31 год, выступает в UFC c 2019 года. Ранее Нганну и Ган вместе тренировались.

Франсис Нганну близок к уходу из UFC, где выступает с декабря 2015 года. Он проигрывал Миочичу и Льюису единогласным судейским решением. Остальные бои выиграл досрочно.

Нганну не дрался в UFC c марта 2021 года – тогда победил Миочича в реванше. Ган провел последний бой в августе 2021-го, когда нокаутировал Льюиса.

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Источник:
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