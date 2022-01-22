Нганну – Ган
UFC
Франсис Нганну
Сирил Ган
UFC 270
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
22 января, 11:10
Франсис Нганну и Сирил Ган проведут бой за титул в тяжелом весе на турнире UFC 270. Сейчас официальным поясом владеет Нганну, Ган – обладатель временного.
Котировки букмекеров:
- Победа Нганну – 2,25
- Победа Гана – 1,64
Сирил Ган не проиграл ни одного боя за карьеру. Ему 31 год, выступает в UFC c 2019 года. Ранее Нганну и Ган вместе тренировались.
Франсис Нганну близок к уходу из UFC, где выступает с декабря 2015 года. Он проигрывал Миочичу и Льюису единогласным судейским решением. Остальные бои выиграл досрочно.
Нганну не дрался в UFC c марта 2021 года – тогда победил Миочича в реванше. Ган провел последний бой в августе 2021-го, когда нокаутировал Льюиса.
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые