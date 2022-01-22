Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270

Франсис Нганну и Сирил Ган встретятся на турнире UFC 270. Их бой пройдет в тяжелом весе. Это один из двух титульных поединков вечера. В другом встретятся Брендон Морено и Дейвесон Фигередо, которые подерутся в наилегчайшем весе. Франсис Нганну владеет титулом UFC, Сирил Ган – обладатель временного пояса. Он взял его после победы над Дерриком Льюисом.

Сирил Ган не имеет поражений в UFC. Всего за карьеру в MMA он провел десять боев, но только семь из них были в UFC. Ган выступает в промоушене с 2019 года. В июне 2021-го он пересекался с Александром Волковым. Тогда победил единогласным решением судей. Теперь Ган мечтает о поединке с Джоном Джонсом, но тот не дрался в UFC уже два года.

Между Нганну и Ганом возникло напряжение еще за пару месяцев до боя. Тогда Нганну увидел Гана, своего бывшего тренера и бойца Нассурдина Имавова. Но не поздоровался и прошел мимо. Реакция Гана: «Удивлен. Возможно, он имеет что-то против меня или Фернана Лопеса. Но Нассурдин Имавов? Это самый большой спарринг-партнер Нганну». Так все было: