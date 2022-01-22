Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
Франсис Нганну и Сирил Ган встретятся на турнире UFC 270. Их бой пройдет в тяжелом весе. Это один из двух титульных поединков вечера. В другом встретятся Брендон Морено и Дейвесон Фигередо, которые подерутся в наилегчайшем весе. Франсис Нганну владеет титулом UFC, Сирил Ган – обладатель временного пояса. Он взял его после победы над Дерриком Льюисом.
Сирил Ган не имеет поражений в UFC. Всего за карьеру в MMA он провел десять боев, но только семь из них были в UFC. Ган выступает в промоушене с 2019 года. В июне 2021-го он пересекался с Александром Волковым. Тогда победил единогласным решением судей. Теперь Ган мечтает о поединке с Джоном Джонсом, но тот не дрался в UFC уже два года.
Между Нганну и Ганом возникло напряжение еще за пару месяцев до боя. Тогда Нганну увидел Гана, своего бывшего тренера и бойца Нассурдина Имавова. Но не поздоровался и прошел мимо. Реакция Гана: «Удивлен. Возможно, он имеет что-то против меня или Фернана Лопеса. Но Нассурдин Имавов? Это самый большой спарринг-партнер Нганну». Так все было:
Total Sportal публикует информацию о доходах всех бойцов на турнире UFC 270. По Гану там все расписано в деталях. Так складываются его выплаты в долларах за выступление на UFC 270: 500 тысяч (оклад) + 100 тысяч (возможный бонус за победу) + 32 тысячи (спонсорские выплаты). К этим деньгам добавятся выплаты от продажи PPV, но они прояснятся уже после боя.
Общий карьерный доход Гана составляет около 5 миллионов долларов. В этой информации не учитываются налоги и проценты от продажи трансляций PPV. Еще напоминаем: мы опираемся на инсайды в подобных материалах, потому что в UFC редко раскрывается официальная информация о деньгах. Инсайды помогают понять примерный диапазон доходов топ-бойцов UFC.
The SportsRush оценил общий доход Гана на UFC 270 всего в 200 тысяч долларов. Здесь подсчет явно производился уже с вычетом налогов, но трансляции PPV все еще не учитывались. Возможно, информация ошибочная. Ган пришел к поединку с Нганну на фоне взятия временного пояса и борьбы за настоящий титул. Его деньги не могут быть сопоставимы с прошлым боем.
В августе 2021 года Ган сам детально рассказывал о заработке за бой с Дерриком Льюисом. Его гонорар составил 350 тысяч долларов. 30% от этой суммы – налог. Вместе с другими вычетами Ган получил на руки около 188 тысяч долларов. Тогда отдельно сказал, что доволен деньгами в UFC. Это отсылка к словам Нганну, который хочет уйти из промоушена из-за маленькой зарплаты.
Перед боем против Нганну он снова напомнил свою позицию: «Это не моя проблема. Могу сказать о себе, что я согласен с собственным контрактом. Мы отлично поработали с Дэйной Уайтом и UFC. Я действительно счастлив. Я могу по-человечески понять, если Франсис хочет защитить свои деньги. Все хотят большего. Это нормально».