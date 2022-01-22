UFC 270

Дата проведения
22 января 2022
Место проведения
Анахайм, США
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
Все новости
Материалы
Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну
Все материалы