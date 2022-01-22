Нганну – Ган
UFC
Франсис Нганну
Сирил Ган
UFC 270
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#Нганну – Ган #UFC #Франсис Нганну #Сирил Ган #UFC 270

UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений

22 января, 11:20

Франсис Нганну и Сирил Ган подерутся на турнире UFC 270. Это главный бой, который пройдет за титул в тяжелом весе. Сейчас им владеет Нганну, а Ган – обладатель временного пояса.

Нганну выиграл 16 боев за профессиональную карьеру в MMA. Все его победы были досрочными, а три поражения – единогласные судейские решения.

Ган имеет карьерную статистику 10:0. Первый профессиональный бой в MMA он провел летом 2018 года. В UFC Ган выступает с августа 2019-го.

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Источник:
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