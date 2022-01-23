Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей

23 января в Анахайме в рамках UFC 270 в главном событии вечера встретились Франсис Нганну (16-3) и Сирил Ган (10-0). Бой прошел за звание чемпиона UFC в тяжелом весе.

Последний поединок Франсиса Нганну до этого состоялся в марте-2021. Тогда он побил Стипе Миочича и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Ган дрался в последний раз в августе – победил Деррика Льюиса и завоевал титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

Поединок Нганну и Гана на UFC 270 продлился все пять раундов и завершился победой Нганну. Визуально Ган был лучше в первых двух раундах, в остальных инициативу забрал Нганну. По итогу Нганну победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) защитил пояс чемпиона в тяжелом весе.

Для Гана это поражение стало первым в карьере.