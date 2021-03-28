Франсис Нганну
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Стипе Миочич
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#Франсис Нганну #UFC #UFC 260 #MMA #Стипе Миочич

Сколько Нганну заработал за бой с Миочичем

46 минут назад

Франсис Нганну победил Стипе Миочича на UFC 260, стал чемпионом в тяжелом весе и взял реванш за поражение в 2018-м.

The Sport Rush пишет, что Миочич заработал 790 тысяч долларов за бой. Доход Нганну за этот поединок:

  • 500 тысяч – гарантированная выплата.
  • Еще 30 тысяч – спонсорские.
  • Еще 50 тысяч Нганну получит за лучший перформанс вечера.
  • Суммарно: 580 тысяч долларов.
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Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
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