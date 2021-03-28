Франсис Нганну
UFC 260
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Стипе Миочич
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#Франсис Нганну #UFC #UFC 260 #MMA #Стипе Миочич

Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил

час назад

Франсис Нганну на UFC 260 победил Стипе Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе. Их первый титульный бой продлился все пять раундов – тогда судьи отдали победу Миочичу. Бой-реванш закончился хлестким нокаутом во втором раунде спустя минуту после начала. Так все завершилось в этот раз:

В середине первого раунда Миочич хотел перевести Нганну в партер, но тот вывернулся, забрался за спину и нанес порцию плотных ударов в голову. Миочич пошатнулся, но выстоял. В перерыве ему прикладывали к затылку лед, а левый глаз заплыл от попаданий.

Второй раунд продолжился с ударов в голову Миочича и закончился через минуту. Сначала Нганну загнал его к сетке, а потом в центре октагона выбросил два завершающих: с левой пробил в челюсть, правой – добил.

28 из 36 (78%) акцентированных ударов Нганну попали в голову Миочича – 17 размашисто прилетели на дистанции. За шесть минут боя тот дважды побывал в нокдауне и проиграл. Нганну выиграл пять последних боев, все – нокаутами.

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Все фото: UFC
Автор:
Николай Живоглядов
Автор длинных текстов, интервью и экзотических идей.
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