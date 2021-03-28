Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил

В середине первого раунда Миочич хотел перевести Нганну в партер, но тот вывернулся, забрался за спину и нанес порцию плотных ударов в голову. Миочич пошатнулся, но выстоял. В перерыве ему прикладывали к затылку лед, а левый глаз заплыл от попаданий.

Второй раунд продолжился с ударов в голову Миочича и закончился через минуту. Сначала Нганну загнал его к сетке, а потом в центре октагона выбросил два завершающих: с левой пробил в челюсть, правой – добил.