Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
Франсис Нганну на UFC 260 победил Стипе Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе. Их первый титульный бой продлился все пять раундов – тогда судьи отдали победу Миочичу. Бой-реванш закончился хлестким нокаутом во втором раунде спустя минуту после начала. Так все завершилось в этот раз:
В середине первого раунда Миочич хотел перевести Нганну в партер, но тот вывернулся, забрался за спину и нанес порцию плотных ударов в голову. Миочич пошатнулся, но выстоял. В перерыве ему прикладывали к затылку лед, а левый глаз заплыл от попаданий.
Второй раунд продолжился с ударов в голову Миочича и закончился через минуту. Сначала Нганну загнал его к сетке, а потом в центре октагона выбросил два завершающих: с левой пробил в челюсть, правой – добил.
28 из 36 (78%) акцентированных ударов Нганну попали в голову Миочича – 17 размашисто прилетели на дистанции. За шесть минут боя тот дважды побывал в нокдауне и проиграл. Нганну выиграл пять последних боев, все – нокаутами.