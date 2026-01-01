Франсис Нганну

Дата рождения
5 сентября 1986 г.
Факт
Обладатель рекорда на автомате, измеряющем силу удара в научном центре UFC, с ударом в 1,3 тонны
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Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну
Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
#Франсис Нганну
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
#Франсис Нганну
Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC
#Франсис Нганну