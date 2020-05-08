Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC

Париж – отдельная глава из жизни Нганну. Там он преодолел жизнь на улице и нищету и вырвался в профессионалы

Как только Нганну приехал в Париж, он сразу же пошел в приют для всех эмигрантов. Внутри – грязь, антисанитария, еще большая бедность. «И ради этого я рисковал жизнью и свободой? Нет уж, я сразу решил, что больше не появлюсь там. Это не та Франция, о которой я мечтал».

Во Франции Нганну принимался за разную работу – лишь бы выжить: работал уборщиком, мыл машины, работал в автомастерской, на кухне, охранником в ночных клубах. Жить было негде, поэтому Нганну ночевал на улице: спал рядом с небольшими отелями. Позже Нганну говорил, что добрые местные жители подарили ему спальный мешок – так было теплее.

Параллельно он искал боксерский клуб, в котором мог бы тренироваться. В одном зале он встретил тренера по имени Дидье Кармонта – его Нганну называет чуть ли не главным человеком в своей карьере.

«Он сказал мне: я слишком стар для бокса. С другой стороны, он пообещал, что я стану звездой в ММА. Я занимался у него – он учил меня бить ногами, бороться. Еще я стал волонтером: работал за еду, а ночевал в зале Кармонта. Он говорил, что мне нужен зал посерьезнее. Так я ушел в зал «Фабрика ММА».

Бывший директор клуба Фернан Лопес говорил, что Нганну сразу покорил его желанием побеждать и тренироваться. На соревнованиях Нганну был агрессивнее всех. «Некоторые предпочитали отступать, а не рубиться в полную силу. За два года он добился феноменального успеха. Мы сделали ему необходимую документы, получили ему рабочую визу».

Так в 2015-м он оказался в США и подписал профессиональный контракт с UFC.

Нганну – мощь. Работает на силу,

За три года в UFC у Нганну было 17 боев: 14 побед и 3 поражения. Нганну – это не про самые топовые результаты, но это точно про уникальные физические данные.

Он натренировал силу удара. Перед боем с Оверимом поставил мировой рекорд по силе удара. Его удар эквивалентен 96 лошадиным силам. Сам он говорит, что сильный удар связан с тяжелым детством в Камеруне: «Я работал с ранних лет. Моя рука твердела и становилась увереннее с каждым днем. Сейчас это чувствуют мои противники».

Дэйна Уайт тоже оценил: «Черт, это мощнее удара 12-футовой кувалдой. Парень – настоящий псих».