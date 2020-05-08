Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC
Для Франсиса Нганну бой с Жаирзиньо Рузенструйком будет всего 18-м в карьере. В UFC он лишь пять лет (начинал карьеру в 29), но за это время даже провел один титульный бой (проиграл Стипе Миочичу в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе).
Жизнь Нганну – сложная история про множество проблем, массу препятствий и необыкновенное желание быть максимально близко к профессиональному спорту.
Нганну и трудное детство: мечтал о карьере архитектора, но дрался на улице, чтобы зарабатывать на еду
С детства Франсиса Нганну увлекала задача с построением чего-либо. Денег и возможностей купить хорошие игрушки не было, и Нганну строил небольшие игрушечные дома из подручных средств: палок, камней, песка. Нганну с детства кайфовал от этого дела и, как позже он говорил, с ранних лет знал, что мечтает быть архитектором.
Но реалии были против него. Когда Нганну было 6, его родители развелись (отец бил маму, не участвовал в воспитании детей – взаимные претензии копились и однажды превратились в лютый скандал). Родители разбежались, а Нганну уехал к тете – с ней было проще всего: она работала домохозяйкой и почти все свободное время уделяла племяннику.
Нганну вместе с новой семьей часто переезжали, но с ними всегда оставалась одна проблема – постоянное отсутствие финансов. Позже Нганну говорил:
«У нас не было денег. Знаете, очень тяжелое детство – это когда много амбиций и планов, но твоя единственная задача на день – найти деньги, чтобы прокормить себя и выжить».
Там, где бедность и безработица, там криминал и беспорядок. Нганну с детства брался за любую грязную работу – главное, чтобы хоть что-то платили. А вечерами, когда делать было нечего, убегал в зал (это были какие-то железки, деревянные грифы и шины). Позже – участвовал в уличных боях за деньги.
Постепенно Нганну даже привыкал к боям. Он отказался от мечты об архитектуре – спорт и относительно легкие деньги победили.
После 22-х, когда бои через через каждые два вечера Нганну совмещал с работой грузчика, он решил: пора двигаться дальше. Следующие несколько лет из жизни Нганну:
• 4 года копил на переезд во Францию. «Денег было немного, но я что-то насобирал на переезд, кое-как питался и все равно занимался спортом. Я даже продал свой мотоцикл, чтобы боксировать в свободное время. Люди говорил, что это безумие, но я верил в успех».
• В 25 он заболел гепатитом В – из-за этого бросил все, уехал в свою родную деревню. Но за полтора года ему стало лучше, он вернулся к мыслям о профессиональной карьере и уехал в Париж.
• Он мечтал только о Франции. Но как только Нганну вместе с несколькими эмигрантами попал в Европу, у него начались проблемы. Денег на легальный транспорт для пересечения границы у них не было, поэтому они откопали где-то надувную лодку (без весел) и пересекали границу по воде – гребли руками. Так их поймала береговая охрана.
Нганну на 2 месяца улетел в тюрьму за незаконное пересечение границы. Но между Камеруном и Испанией не было в тот момент соглашения по депортации заключенных. Так его выпустили на свободу. Он сел на первый же автобус и уехал во Францию.
«Я думал об Англии или Германии, поскольку там очень хорошо развит бокс. Но я выбрал Францию, потому что изначально мечтал о ней».
Париж – отдельная глава из жизни Нганну. Там он преодолел жизнь на улице и нищету и вырвался в профессионалы
Как только Нганну приехал в Париж, он сразу же пошел в приют для всех эмигрантов. Внутри – грязь, антисанитария, еще большая бедность. «И ради этого я рисковал жизнью и свободой? Нет уж, я сразу решил, что больше не появлюсь там. Это не та Франция, о которой я мечтал».
Во Франции Нганну принимался за разную работу – лишь бы выжить: работал уборщиком, мыл машины, работал в автомастерской, на кухне, охранником в ночных клубах. Жить было негде, поэтому Нганну ночевал на улице: спал рядом с небольшими отелями. Позже Нганну говорил, что добрые местные жители подарили ему спальный мешок – так было теплее.
Параллельно он искал боксерский клуб, в котором мог бы тренироваться. В одном зале он встретил тренера по имени Дидье Кармонта – его Нганну называет чуть ли не главным человеком в своей карьере.
«Он сказал мне: я слишком стар для бокса. С другой стороны, он пообещал, что я стану звездой в ММА. Я занимался у него – он учил меня бить ногами, бороться. Еще я стал волонтером: работал за еду, а ночевал в зале Кармонта. Он говорил, что мне нужен зал посерьезнее. Так я ушел в зал «Фабрика ММА».
Бывший директор клуба Фернан Лопес говорил, что Нганну сразу покорил его желанием побеждать и тренироваться. На соревнованиях Нганну был агрессивнее всех. «Некоторые предпочитали отступать, а не рубиться в полную силу. За два года он добился феноменального успеха. Мы сделали ему необходимую документы, получили ему рабочую визу».
Так в 2015-м он оказался в США и подписал профессиональный контракт с UFC.
Нганну – мощь. Работает на силу,
За три года в UFC у Нганну было 17 боев: 14 побед и 3 поражения. Нганну – это не про самые топовые результаты, но это точно про уникальные физические данные.
Он натренировал силу удара. Перед боем с Оверимом поставил мировой рекорд по силе удара. Его удар эквивалентен 96 лошадиным силам. Сам он говорит, что сильный удар связан с тяжелым детством в Камеруне: «Я работал с ранних лет. Моя рука твердела и становилась увереннее с каждым днем. Сейчас это чувствуют мои противники».
Дэйна Уайт тоже оценил: «Черт, это мощнее удара 12-футовой кувалдой. Парень – настоящий псих».
Нганну говорит, что он из того типа бойцов, которые обожают железо, тренажерки. «Я работаю над выносливостью, на разные группы мышц. Я хочу быть скалой в глазах моих соперников». Сейчас он называет себя типичной работягой. После тренировок он едет домой и расслабляется вдали от шумный мероприятий – так, по его словам, у него есть гармония между телом и разумом.
Что еще нужно знать о Нганну:
🎥 Играл в «Форсаже». Сказал, что понравилось, но больше ему нравится драться.
🌎 Обожает отдых в Камеруне. Говорит, что проводит там большую часть своего отпуска.
📱 В своем инстаграме публикует тренировки на разные группы мышц. «Нравится, когда в личные сообщения пишут: «Парень, спасибо, ты вдохновил меня на занятия спортом».
🏋🏿 В Камеруне построил несколько хорошо оборудованных тренажерных залов. Первый – в родной деревне Бати. Говорит, что сейчас его мама чувствует себя королевой деревни.